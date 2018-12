Independence Day: Resurgence

Starring Liam Hemsworth Liam Hemsworth Jeff Goldblum Joey King Bill Pullman Vivica A. Fox Maika Monroe Maika Monroe Jessie Usher Jeff Goldblum Travis Tope Charlotte Gainsbourg Judd Hirsch Charlotte Gainsbourg William Fichtner Angelababy null Nicolas Wright Deobia Oparei Joey King John Storey Brent Spiner Sela Ward Vivica Fox Chin Han Robert Loggia

Two decades after the first Independence Day invasion, Earth is faced with a new alien threat. But will mankind's new space defenses be enough?

2016 • TV-14 LV • 1h 55m